Удары России и успехи ВСУ — Генштаб про ситуацию на фронте

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начался 611 день противостояния Украины агрессии Украины. Противник наносит удары по украинским городам, впрочем, Вооруженные силы Украины не отстают и также наносят сокрушительные удары по оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российская сторона продолжает пренебрегать международными стандартами и правилами ведения войны, применяя методы насилия и агрессии. За последние 24 часа было зафиксировано около 70 боевых столкновений.

Агрессор осуществил одно ракетное нападение, 18 воздушных атак и 35 артобстрелов, целясь как в военные объекты, так и в жилые районы, есть пострадавшие и погибшие.

К тому же, воздушные силы противника использовали беспилотные ударные летательные аппараты модели "Shahed-136/131" для атаки.

Успехи ВСУ на фронте

За последние 24 часа авиация Сил обороны нанесли удар по месту дислокации войск противника и провели еще одно нападение на его зенитно-ракетную установку.

Подразделения ракетных войск успешно атаковали зону, где располагались войска, вооружение и боевая техника противника, а также уничтожили две артиллерийские единицы вражеских сил.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте утром, 27 октября

На Северском и Слобожанском направлениях агрессор сохраняет свои позиции вблизи границы, активизировав диверсионные операции, чтобы предотвратить прорыв наших сил на ключевые точки. Противник также активно устанавливает минные преграды вдоль границы в области Белгорода.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении агрессор пытался провести наступательные действия возле Синьковки и Ивановки в Харьковской области, но безуспешно.

На Бахмутском направлении войска Украины успешно отбили пять наступлений атак возле Богдановки и Хромового. Также, противник пытался восстановить свои позиции в районах Клещиевки и Андреевки, где было отражено 10 его наступлений.

На Авдеевском направлении в районе ответственности ОСУВ "Таврия" противник пытается окружить Авдеевку, используя воздушные силы. Однако украинские солдаты стойко держат позиции, причиняя противнику большие убытки.

На Марьинском направлении враг попытался наступать в районах Марьинки и Новомихайловки, но украинские войска успешно отбили 18 его атак.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что вблизи Бахмута в Донецкой области ситуация остается напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы Украины находятся в активной обороне.

Также недавно аналитики ISW заявили, что оккупанты вынуждены экономить боеприпасы. Внутреннее производство снарядов России, даже учитывая поставки из КНДР, не позволит вести огонь в 2024 году на уровне 2022 года.