Удари Росії та успіхи ЗСУ — Генштаб про ситуацію на фронті

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Розпочався 611 день протистояння України агресії України. Противник завдає ударів по українських містах, втім, Збройні сили України не відстають і також завдають нищівних ударів по окупантах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російська сторона продовжує нехтувати міжнародними стандартами та правилами ведення війни, застосовуючи методи насильства та агресії. За останні 24 години зафіксовано близько 70 бойових зіткнень.

Агресор здійснив один ракетний напад, 18 повітряних атак та 35 артобстрілів, цілячись як у військові об'єкти, так і в житлові райони, є постраждалі та загиблі.

До того ж повітряні сили противника використовували безпілотні ударні літальні апарати моделі "Shahed-136/131" для атаки.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години авіація Сил оборони завдали удару за місцем дислокації військ противника і провели ще один напад на його зенітно-ракетну установку.

Підрозділи ракетних військ успішно атакували зону, де розташовувалися війська, озброєння та бойова техніка супротивника, а також знищили дві артилерійські одиниці ворожих сил.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті вранці, 27 жовтня

На Сіверському та Слобожанському напрямках агресор зберігає свої позиції поблизу кордону, активізувавши диверсійні операції, щоб запобігти прориву наших сил на ключові точки. Противник також активно встановлює мінні перепони вздовж кордону Білгорода.

У районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку агресор намагався провести наступальні дії біля Синьківки та Іванівки на Харківщині, але безрезультатно.

На Бахмутському напрямку війська України успішно відбили п'ять наступів атак біля Богданівки та Хромового. Також противник намагався відновити свої позиції в районах Кліщіївки та Андріївки, де було відбито 10 його наступів.

На Авдіївському напрямку в районі відповідальності ОСУВ "Таврія" противник намагається оточити Авдіївку, використовуючи повітряні сили. Проте українські солдати стійко тримають позиції, завдаючи супротивникові великих збитків.

На Мар'їнському напрямку ворог спробував наступати в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, але українські війська успішно відбили 18 його атак.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поблизу Бахмута на Донеччині ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України перебувають в активній обороні.

Також нещодавно аналітики ISW заявили, що окупанти змушені заощаджувати боєприпаси. Внутрішнє виробництво снарядів Росії, навіть з огляду на постачання з КНДР, не дозволить вести вогонь 2024 року на рівні 2022 року.