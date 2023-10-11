"Украина будет членом НАТО": кому адресован месседж Столтенберга

Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа)

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины, касается двух стран. Это Россия, которой дали понять, что политическое решение об Украине уже принято, и Венгрия, которой намекнули на возможные последствия продолжения продвижения пророссийской позиции.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Конкретика по НАТО

По словам Дмитрия Снегирева, сегодняшнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу договоренностей о будущем членстве Украины в Альянсе — это не общие слова, а конкретный месседж.

"Причем главным в словах Столтенберга является упор на то, что "все" члены НАТО согласились с этим", — подчеркнул эксперт.

Кому адресовался месседж об Украине в НАТО

Снегирев отметил, что этот четкий сигнал Йенса Столтенберга касается сразу двух стран.

Во-первых, это Россия, которая может не рассчитывать, что Североатлантический альянс уступит перед ней в праве присоединить Украину.

"Это сигнал Кремлю, что политическое решение по Украине уже принято", — уверен эксперт.

Венгрии же, отметил Дмитрий Снегирев, четко дали понять: если будете и дальше играть в российские нарративы — то будет ответная реакция.

Напомним, что сегодня, 11 октября, Президент Владимир Зеленский обратился в Контактную группу по обороне Украины в формате ''Рамштайн'', на заседании которой впервые присутствовал. Он подчеркнул, что страна должна выиграть зимнее сражение против террора.