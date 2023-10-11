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"Україна буде членом НАТО": кому адресувався меседж Столтенберга

11 жовтня 2023 23:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Україна буде членом НАТО": кому адресувався меседж Столтенберга
Володимир Зеленський і генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч)
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що усі члени Альянсу підтримують вступ України, стосується двох країн. Це Росія, якій дали зрозуміти, що політичне рішення про Україну уже ухвалене, і Угорщина, якій натякнули на можливі наслідки продовження просування проросійської позиції.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Конкретика щодо НАТО

За словами Дмитра Снєгирьова, сьогоднішня заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо домовленостей про майбутнє членство України в Альянсі — це не загальні слова, а конкретний меседж.

"Причому головним у словах Столтенберга є наголос на тому, що "усі" члени НАТО погодилися із цим", — підкреслив експерт.

Кому адресувався меседж про Україну в НАТО

Снєгирьов зазначив, що цей чіткий сигнал Єнса Столтенберга стосується відразу двох країн.

По-перше, це Росія — яка може не розраховувати, що Північноатлантичний альянс поступиться перед нею у праві приєднати Україну.

"Це сигнал Кремлю, що політичне рішення щодо України уже ухвалене", — упевнений експерт.

Угорщині ж, зазначив Дмитро Снєгирьов, чітко дали зрозуміти: якщо будете і надалі гратися у російські наративи — то буде відповідна реакція.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, Президент Володимир Зеленський звернувся до Контактної групи з питань оборони України у форматі ''Рамштайн'', на засіданні якої уперше був присутній. Він наголосив, що країна повинна виграти зимову битву проти терору.

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