Украина эвакуировала раненого ребенка из Израиля, — МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко. Фото: google.com

Дипломаты из Украины успешно осуществили спасательную акцию, вывезя раненого украинского мальчика из города Сдерот после нападения боевиков. В настоящее время он находится под защитой посольства в безопасной локации, где ему предоставлена медицинская и психологическая поддержка.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Что известно про спасение украинцев в Израиле

Николенко сообщил, что пятеро граждан, пропавших ранее на южных территориях Израиля, были успешно обнаружены. Однако, поступили неутешительные новости о потенциальной смерти еще двух украинцев в районе Сектора Газа, что сейчас подвергается проверке.

Спикер также указал, что за прошедшие 24 часа, оперативная команда Министерства иностранных дел Украины ответила на свыше 200 запросов от граждан. Отмечается массовая отмена авиаперелетов, и ведется поиск способов оказания помощи для организации отъезда наших людей из страны.

В Секторе Газа предположительно погиб украинец

Николенко сообщил, что поступила информация об вероятной гибели украинского гражданина в Секторе Газа. Сейчас ожидается официальное подтверждение данного инцидента.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли двое граждан.