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Україна евакуювала поранену дитину з Ізраїлю, — МЗС

9 жовтня 2023 09:05
оновлено: 09:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна евакуювала поранену дитину з Ізраїлю, — МЗС
Речник МЗС України Олег Ніколенко. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Дипломати з України успішно здійснили рятувальну акцію, вивізши пораненого українського хлопчика з міста Сдерот після нападу бойовиків. Наразі він знаходиться під захистом посольства у безпечній локації, де йому надано медичну та психологічну підтримку.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Що відомо про порятунок українців в Ізраїлі

Ніколенко повідомив, що п'ятеро громадян, які зникли раніше на південних територіях Ізраїлю, були успішно виявлені. Проте, надійшли невтішні новини про потенційну смерть ще двох українців у районі Сектору Гази, що зараз піддається перевірці.

Спікер також зазначив, що за минулі 24 години оперативна команда Міністерства закордонних справ України відповіла на понад 200 запитів від громадян. Відзначається масове скасування авіаперельотів, і ведеться пошук способів надання допомоги для організації від'їзду наших людей із країни.

У Секторі Гази, ймовірно, загинув українець

Ніколенко повідомив, що надійшла інформація про ймовірну загибель українського громадянина у Секторі Гази. Наразі очікується офіційне підтвердження цього інциденту.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, у країні також зникли двоє громадян.

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