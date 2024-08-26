Обстрелы Украины утром 26 августа — заявление Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сегодняшняя утренняя атака России доказывает потребность дальнобойных возможностей Украины. Киев уже готовит новые ответы — оружие собственного производства.

Об этом Рустем Умеров написал в своем Facebook.

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Умеров напомнил, что этой ночью Россия снова ударила по украинским городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура.

"Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага. Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", — подчеркнул министр.