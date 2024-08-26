Обстріли України зранку 26 серпня — заява Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що сьогоднішня ранкова атака Росії доводить потребу далекобійних можливостей України. Київ вже готує нові відповіді, зокрема зброю власного виробництва.

Про це Рустем Умєров написав у своєму Facebook.

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Умєров нагадав, що цієї ночі Росія знову вдарила по українських містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура.

"Це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога. Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва", — наголосив міністр.