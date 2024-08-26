Курська область — США та Британія допомогли ЗСУ в операції

Українські військові біля російського кордону. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

США та Велика Британія надавали Україні супутникові знімки та розвіддані про Курську область після початку наступу Сил оборони. Ця інформація допомагала українським військам відстежувати пересування російських підкріплень.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання зазначило, що дані, які надали США та Велика Британія про Курську область після початку наступу, допомагали українським військам відстежувати пересування російських підкріплень, які могли атакувати ЗСУ або відрізати їм шляхи можливого відступу в Україну.

Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що наступ ЗСУ в Курській області було ретельно сплановано, але його успіх перевершив очікування. Київ скористався повільною реакцією Москви і тепер діє гнучкіше.

При цьому в Білому домі не впевнені, що Україна утримуватиме захоплені території РФ у довгостроковій перспективі. Про це свідчить відсутність траншей, мінних полів та оборонних загороджень, що могло б захистити ЗСУ від контратак.

Натомість у Пентагоні вважають, що відсутність оборонних укріплень не означає відмову від утримання цих територій — Київ, можливо, планує зміцнити свої позиції на російській території, щоб розширити буферну зону.