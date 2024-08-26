У ДШВ показали роботу українських бійців у Курській області — ефектне відео

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські війська продовжують наступальну операцію в Курській області Росії. На ворожій території воїни завдають противнику втрат в живій силі та техніці.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДШВ у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Так, на відео видно роботу третього десантно-штурмового батальйону 82-ї ОДШБр у Курській області. Цю групу бійців очолює головний сержант батальйону з позивним "Волинь".

"Завдяки професіоналізму та успішним діям ворог зазнає втрат у вигляді особового складу, бойової техніки та здачі в полон", — йдеться у повідомленні.