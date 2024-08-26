В ДШВ показали работу украинских бойцов в Курской области — эффектное видео

Наступательная операция на Курщине — в ДШВ показали эффектные кадры работы бойцов
26 августа 2024 14:31
Российская техника. Фото: скриншот с видео
Украинские войска продолжают наступательную операцию в Курской области России. На вражеской территории воины наносят противнику потери в живой силе и технике.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ДШВ в Telegram в понедельник, 26 августа.
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Так, на видео видна работа третьего десантно-штурмового батальона 82-й ОДШБр в Курской области. Эту группу бойцов возглавляет главный сержант батальона с позывным "Волынь".
"Благодаря профессионализму и успешным действиям враг терпит потери в виде личного состава, боевой техники и сдачи в плен", — говорится в сообщении.
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