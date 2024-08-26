Курская область — США и Британия помогли ВСУ в операции

Украинские военные у российской границы. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

США и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и разведданные о Курской области после начала наступления Сил обороны. Эта информация помогала украинским войскам отслеживать передвижение российских подкреплений.

Об этом сообщает The New York Times.

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Издание отметило, что данные, предоставленные США и Великобританией о Курской области после начала наступления, помогали украинским войскам отслеживать передвижение российских подкреплений, которые могли атаковать ВСУ или отрезать им пути возможного отступления в Украину.

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали, что наступление ВСУ в Курской области было тщательно спланировано, но его успех превзошел ожидания. Киев воспользовался медленной реакцией Москвы и теперь действует более гибко.

При этом в Белом доме не уверены, что Украина будет удерживать захваченные территории РФ в долгосрочной перспективе. Об этом свидетельствует отсутствие траншей, минных полей и оборонных заграждений, что могло бы оградить ВСУ от контратак.

В Пентагоне считают, что отсутствие оборонных укреплений не означает отказ от удержания этих территорий — Киев, возможно, планирует укрепить свои позиции на российской территории, чтобы расширить буферную зону.