Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина могла получить больше F-16, чем было заявлено, — СМИ arrow

Украина могла получить больше F-16, чем было заявлено, — СМИ

4 августа 2024 15:17
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Украина получила десять самолетов F-16 из 79 — сколько на самом деле могли передать
Звено F-16 в полете. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Украина получила первые десять американских многоцелевых истребителей F-16 в последний день июля, год спустя после того, как Белый Дом одобрил решение европейских союзников послать машины. Однако, как сообщается, самолетов могло быть больше заявленного.

Об этом сообщает The Economist в воскресенье, 4 августа.

Читайте также:

Сколько F-16 получила Украина

Издание пишет, что всего Украина должна получить 79 истребителей, в частности, 20 из них должны прибыть в Украину до конца текущего года. Остальные F-16 будут прибывать в Украину партиями в течение следующего года, отмечают журналисты.

Как заявил экс-главнокомандующий американскими силами в Европе Бен Ходжесс, он разочарован тем, сколько времени понадобилось, чтобы доставить самолеты в Украину. По мнению военачальника, одной из причин задержки предоставления достаточного количества F-16 является отсутствие обеспечения большего количества учебных мест для украинских пилотов.

Среди других причин журналисты также называют языковой барьер между украинцами и инструкторами, а также строительство инфраструктуры для обслуживания самолетов. По их мнению, F-16 нуждаются в другом обслуживании, в отличие от МиГ-29 и Су-27.

В то же время, по словам экс-главкома Бундесвера Нико Ланге, истребители будут приоритетной целью для российских сил. Он утверждает, что машины должны быть развернуты с большой долей секретности, на рассредоточенных базах с подземными или надежными ангарами вместе с прикрытием передовыми средствами ПВО и мощными радарами. Однако в то же время, как добавил Ланге, такое рассредоточение усложняет логистику, поскольку требует большего количества людей, деталей и запчастей для самолетов.

Также важные новости дня по теме:

 

военная помощь Украина самолеты истребитель война в Украине F-16

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:17 Украина могла получить больше F-16, чем было заявлено, — СМИ

15:08 На Одесчине военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию

15:04 Шахтер подарил чемпионские медали украинским военным и семьям павших героев

15:03 Мобилизация в Украине — какие бывают виды повесток и что важно знать

14:41 Оккупанты запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь — как это повлияет на ситуацию на фронте

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:34 Скандал в Затоке — владелица кафе извинилась за нарушение языкового закона

14:32 Митинг под Ковельским ТЦК — военкомы обвинили горожан в работе на Россию

14:07 Известны призовые Харлан и других украинских саблисток за Олимпийские игры-2024

14:04 Более 80 миллионов на реконструкцию лицея — на Одесчине новый тендер

14:02 В Киеве ограничат движение на Севастопольской площади — какая причина

15:17 Украина могла получить больше F-16, чем было заявлено, — СМИ

15:08 На Одесчине военного выгнали из горсовета при попытке получить консультацию

15:04 Шахтер подарил чемпионские медали украинским военным и семьям павших героев

15:03 Мобилизация в Украине — какие бывают виды повесток и что важно знать

14:41 Оккупанты запустили железную дорогу из Ростова в Мариуполь — как это повлияет на ситуацию на фронте

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:34 Скандал в Затоке — владелица кафе извинилась за нарушение языкового закона

14:32 Митинг под Ковельским ТЦК — военкомы обвинили горожан в работе на Россию

14:07 Известны призовые Харлан и других украинских саблисток за Олимпийские игры-2024

14:04 Более 80 миллионов на реконструкцию лицея — на Одесчине новый тендер

14:02 В Киеве ограничат движение на Севастопольской площади — какая причина

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине