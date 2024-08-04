Украина получила десять самолетов F-16 из 79 — сколько на самом деле могли передать

Звено F-16 в полете. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Украина получила первые десять американских многоцелевых истребителей F-16 в последний день июля, год спустя после того, как Белый Дом одобрил решение европейских союзников послать машины. Однако, как сообщается, самолетов могло быть больше заявленного.

Об этом сообщает The Economist в воскресенье, 4 августа.

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Издание пишет, что всего Украина должна получить 79 истребителей, в частности, 20 из них должны прибыть в Украину до конца текущего года. Остальные F-16 будут прибывать в Украину партиями в течение следующего года, отмечают журналисты.

Как заявил экс-главнокомандующий американскими силами в Европе Бен Ходжесс, он разочарован тем, сколько времени понадобилось, чтобы доставить самолеты в Украину. По мнению военачальника, одной из причин задержки предоставления достаточного количества F-16 является отсутствие обеспечения большего количества учебных мест для украинских пилотов.

Среди других причин журналисты также называют языковой барьер между украинцами и инструкторами, а также строительство инфраструктуры для обслуживания самолетов. По их мнению, F-16 нуждаются в другом обслуживании, в отличие от МиГ-29 и Су-27.

В то же время, по словам экс-главкома Бундесвера Нико Ланге, истребители будут приоритетной целью для российских сил. Он утверждает, что машины должны быть развернуты с большой долей секретности, на рассредоточенных базах с подземными или надежными ангарами вместе с прикрытием передовыми средствами ПВО и мощными радарами. Однако в то же время, как добавил Ланге, такое рассредоточение усложняет логистику, поскольку требует большего количества людей, деталей и запчастей для самолетов.