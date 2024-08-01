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В Україну з Нідерландів прибули шість винищувачів F-16, — The Times

1 серпня 2024 08:20
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Прибуття до України F-16 — західні ЗМІ назвали кількість
Літак F-16. Фото: U.S. Air Force
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

В Україну були поставлені перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Втім, офіційно ці дані не підтверджують.

Про це повідомило британське видання The Times з посиланням на своє джерело.

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Перші F-16 в Україні

За даними видання, в Україну прибули перші шість винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще декілька літаків незабаром надійдуть із Данії. За даними ЗМІ, їх може бути "ще більше".

Водночас Україна офіційно не підтверджує і не спростовує інформацію про F-16. У Військово-повітряних силах ЗСУ від коментарів щодо винищувачів відмовилися.

Шлях винищувачів до України

Нідерланди та Данія 10 липня спільно зі США інформували, що перебувають у "процесі передачі" Україні американських винищувачів F-16. Повідомлялось, що українські військові розпочнуть літати на F-16 вже цього літа, але додаткові подробиці через міркування оперативної безпеки не надавались.

Наприкінці травня 2024 року перша група українських пілотів завершила курс навчання на винищувачах F-16 у США. Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Нацгвардії в Тусоні в штаті Арізона з жовтня 2023 року. Після закінчення навчання пілоти вирушили до Європи для проходження додаткової підготовки.

Влада України просила надати винищувачі F-16 від початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки.

Нагадаємо, що вперше про прибуття винищувачів F-16 до України повідомило американське видання Bloomberg у середу, 31 липня. Своєю чергою британський The Telegraph додав, що Україна навіть встигла використати ці літаки для свого захисту. Зокрема, журналісти натякнули, що, ймовірно, збити рекордну кількість "шахедів" під час чергової російської атаки в ніч проти 31 липня допомогли F-16.

Додамо, що голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив отримання Україною першої партії винищувачів F-16 в рамках оборонної допомоги з боку Заходу.

Данія Нідерланди військова допомога Україна літаки винищувач війна в Україні F-16

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