Прибытие в Украину F-16 — западные СМИ назвали количество

Самолет F-16. Фото: US Air Force

В Украину были поставлены первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько скоро прибудут из Дании. Однако официально эти данные не подтверждают.

Об этом сообщило британское издание The Times со ссылкой на свой источник.

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По данным издания, в Украину прибыли первые шесть истребителей F-16 из Нидерландов. Еще несколько самолетов в скором времени поступят из Дании. По данным СМИ, их может быть "еще больше".

В то же время, Украина официально не подтверждает и не опровергает информацию о F-16. В Военно-воздушных силах ВСУ от комментариев по поводу истребителей отказались.

Путь истребителей в Украину

Нидерланды и Дания 10 июля совместно с США информировали, что находятся в "процессе передачи" Украине американские истребители F-16. Сообщалось, что украинские военные начнут летать на F-16 уже этим летом, но дополнительные подробности из-за соображений оперативной безопасности не предоставлялись.

В конце мая 2024 года первая группа украинских пилотов завершила курс обучения на истребителях F-16 в США. Они проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Нацгвардии в Тусоне в штате Аризона с октября 2023 года. После окончания учебы пилоты отправились в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Власти Украины просили предоставить истребители F-16 с начала полномасштабного вторжения России. В 2023 году несколько стран с согласия США приняли решение передать Киеву такие самолеты.

Напомним, что впервые о прибытии истребителей F-16 в Украину сообщило американское издание Bloomberg в среду, 31 июля. В свою очередь британский The Telegraph добавил, что Украина даже успела использовать эти самолеты для своей защиты. В частности, журналисты намекнули, что, вероятно, сбить рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля помогли F-16.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил получение Украиной первой партии истребителей F-16 в рамках оборонной помощи со стороны Запада.