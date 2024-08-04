Україна отримала десять літаків F-16 з 79 — скільки насправді могли передати

Ланка F-16 у польоті. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Україна отримала перші десять американських багатоцільових винищувачів F-16 в останній день липня, через рік після того, як Білий Дім схвалив рішення європейських союзників надіслати машини. Проте, як повідомляється, літаків могло бути більше, ніж заявлено.

Про це інформує The Economist у неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Скільки F-16 отримала Україна

Видання пише, що загалом Україна має отримати 79 винищувачів, зокрема 20 з них мають прибути до України до кінця поточного року. Інші F-16 прибуватимуть до України партіями протягом наступного року, зазначають журналісти.

Як заявив ексголовнокомандувач американськими силами в Європі Бен Ходжес, він розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. На думку воєначальника, однією з причин затримки надання достатньої кількості F-16 є відсутність забезпечення більшої кількості навчальних місць для українських пілотів.

Серед інших причин журналісти видання також називають мовний бар'єр між українцями та інструкторами, а також будівництво інфраструктури для обслуговування літаків. На їхню думку, F-16 потребують іншого обслуговування, на відміну від МіГ-29 та Су-27.

Водночас, за словами ексголовкома Бундесверу Ніко Ланге, винищувачі будуть пріоритетною ціллю для російських сил. Він стверджує, що F-16 мають бути розгорнуті з великою часткою секретності, на розосереджених базах з підземними або надійними ангарами, разом з прикриттям передовими засобами ППО та потужними радарами. Проте водночас, як додав Ланге, таке розпорошення ускладнює логістику, бо потребуватиме більшої кількості людей, деталей та запчастин для літаків.