Украина может получить новый пакет помощи от США не раньше декабря, — Bloomberg

Конгресс в США. Фото: CNN

Одобрение новой помощи Конгрессом США для Украины может затянуться, по меньшей мере, до середины декабря. Это подвергает сомнению способность США продолжать поставлять оружие, которое считают чрезвычайно важным.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сторонники помощи Украине в Конгрессе ведут тяжелую борьбу за большой пакет помощи, который оторван от обязательных законопроектов, которые бы побуждали к быстрым действиям.

Так, быстрее всего в Конгрессе смогут завершить переговоры и принять новую помощь Украине в середине декабря — спустя почти два месяца после того, как Байден впервые попросил 61 млрд дол. для борьбы в войне против России.

По словам спикера министерства обороны, США начали ограничивать поток военной помощи из-за ожиданий.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением о пакете помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, за которые они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон.

"Нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели. У украинцев заканчивается горючее, оружие и боеприпасы" , — заявил демократ от Делавера, который имеет тесные связи с Байденом, Крис Кунс.

Он подчеркнул, что Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".

Напомним, что Министерство обороны США уже участвует в обучении готовых украинских пилотов руководить истребителями F-16. Более того, ведомство готово обеспечить наличие запчастей и деталей для обслуживания самолетов.