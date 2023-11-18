Україна може отримати новий пакет допомоги від США не раніше грудня, — Bloomberg

Конгрес США. Фото: CNN

Схвалення нової допомоги Конгресом США для України може затягнутися щонайменше до середини грудня. Це ставить під сумнів здатність США продовжувати постачати зброю, яку вважають надзвичайно важливою.

Про це пише Bloomberg.

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Прихильники допомоги Україні в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, який є відірваним від обов’язкових законопроєктів, які б спонукали до швидких дій.

Так, найшвидше у Конгресі зможуть завершити переговори та ухвалити нову допомогу Україні в середині грудня — майже через два місяці після того, як Байден вперше попросив 61 млрд дол. для боротьби України у війні проти Росії.

За словами речниці міністерства оборони, США почали обмежувати потік військової допомоги через очікування.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки і повернення до Вашингтона.

"Нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня. В українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси", — заявив демократ від Делаверу, який має тісні зв’язки з Байденом, Кріс Кунс.

Він наголосив, що Конгрес повинен діяти "за графіком, який має значення".

Нагадаємо, що Міністерство оборони США вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати винищувачами F-16. Ба більше, відомство готове забезпечити наявність запчастин та деталей для обслуговування літаків.