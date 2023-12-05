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Украина не сможет получить оружие от США — в Белом доме объяснили причину

5 декабря 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина не сможет получить оружие от США — в Белом доме объяснили причину
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не получив новое финансирование его страна не сможет поставлять оружие Украине. Вооружение же возьмут из запасов.

Об этом Джейк Салливан сообщил во время ежедневного брифинга Белого дома.

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Так, по словам Салливана, Украине предоставят вооружение из запасов "пакета сокращения", однако власти, вместо переданного за выделенные Конгрессом деньги оружия, покупают новое.

"Когда у нас заканчиваются деньги на покупку оружия вместо переданного, мы не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине… Нам нужно, чтобы Конгресс поддержал финансирование в двухпартийном порядке. Потому что нет никакого способа обойти простую арифметику, когда нет финансирования для предоставления оружия Украине, мы просто не можем продолжать предоставлять оружие Украине", — объяснил советник президента США.

Он добавил, что в противовес этому "за" предоставление этого оружия выступила большая часть демократов и республиканцев.

Напомним, что директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому Конгрессу направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.

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