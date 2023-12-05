Україна не зможе отримати зброю від США — у Білому домі пояснили причину

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що не отримавши нове фінансування його країна не матиме змоги постачати зброю Україні. Натомість озброєння візьмуть із запасів.

Про це Джейк Салліван повідомив під час щоденного брифінгу Білого дому.

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Так, за словами Саллівана, Україні нададуть озброєння з запасів "пакету скорочення", однак влада, замість переданої за виділені Конгресом гроші зброї, купує нову.

"Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні", — пояснив радник президента США.

Він додав, що на противагу цьому "за" надання цієї зброї виступила більша частина демократів і республіканців.

Нагадаємо, що директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року в США повністю вичерпаються ресурси для підтримки України. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу.