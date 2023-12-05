Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна не зможе отримати зброю від США — у Білому домі пояснили причину arrow

Україна не зможе отримати зброю від США — у Білому домі пояснили причину

5 грудня 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна не зможе отримати зброю від США — у Білому домі пояснили причину
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що не отримавши нове фінансування його країна не матиме змоги постачати зброю Україні. Натомість озброєння візьмуть із запасів. 

Про це Джейк Салліван повідомив під час щоденного брифінгу Білого дому.

Читайте також:

Допомога від США Україні

Так, за словами Саллівана, Україні нададуть озброєння з запасів "пакету скорочення", однак влада, замість переданої за виділені Конгресом гроші зброї, купує нову.

"Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні", — пояснив радник президента США.

Він додав, що на противагу цьому "за" надання цієї зброї виступила більша частина демократів і республіканців.

Нагадаємо, що директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року в США повністю вичерпаються ресурси для підтримки України. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі