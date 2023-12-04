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Гроші закінчуються — у Байдена подали екстрене звернення щодо допомоги Україні

4 грудня 2023 13:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гроші закінчуються — у Байдена подали екстрене звернення щодо допомоги Україні
Військова допомога для України. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року у США повністю вичерпаються ресурси для підтримки Україні. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу. 

Про це повідомляє Bloomberg

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Янґ дуже стурбована через можливе припинення фінансування підтримки для України, адже припинення надходження зброї "поставить українців на коліна на полі бою". Тим самим це поставить під загрозу не лише її військові здобутки, а й збільшить ймовірність перемог РФ. 

"Я хочу чітко пояснити, що без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США", — наголосила Янґ у своєму листу до Конгресу.

Окрім того, вона наголосила, що військова та фінансова підтримка України вигідна для США, адже замість старих систем озброєнь, які доставлять українцям, Америка отримає нову техніку, виготовлену в США. 

Очікується, що цього тижня в адміністрації Байдена додатково поінформують законодавців про наслідки непродовження допомоги до кінця року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Пентагоні заявили про проблеми з виробництвом зброї. Зокрема, її не можуть виробляти достатньо швидко через війни в Україні та Ізраїлі. 

Також ми писали, що глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

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