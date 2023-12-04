Деньги заканчиваются — у Байдена подали экстренное обращение о помощи Украине

Военная помощь для Украины. Фото: Армия Inform

Директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года у США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому Конгрессу направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Янг очень обеспокоена возможным прекращением финансирования поддержки для Украины, ведь прекращение поступления оружия "поставит украинцев на колени на поле боя". Тем самым это поставит под угрозу не только ее военные достижения, но и увеличит вероятность побед РФ.

"Я хочу четко объяснить, что без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США", — подчеркнула Янг в своем письме к Конгрессу.

Кроме того, она отметила, что военная и финансовая поддержка Украины выгодна США, ведь вместо старых систем вооружений, которые доставят украинцам, Америка получит новую технику, изготовленную в США.

Ожидается, что уже на этой неделе в администрации Байдена дополнительно проинформируют законодателей о последствиях непродолжения помощи до конца года.

Напомним, недавно мы писали, что в Пентагоне заявили о проблемах с производством оружия. В частности, ее не могут производить достаточно быстро из-за войн в Украине и Израиле.

Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки нарастили на 50% финансирования производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.