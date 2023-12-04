У Пентагоні заявили про проблеми з виробництвом зброї, — Politico

Будівля Пентагону. Фото: flickr.com

Наразі Пентагон не може виробляти зброю достатньо швидко, щоб задовольнити світовий попит, зокрема через війни в Україні та Ізраїлі. Окрім того, промисловість Китаю "значно перевищує потенціал лише Сполучених Штатів".

Про це повідомляє Politico з посиланням на проєкт поки неопублікованого документа, датований 27 листопада.

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Як відомо, в документі йдеться, що в нинішньому вигляді оборонно-промислова база США "не володіє потенціалом, можливостями, здатністю реагувати або стійкістю, необхідними для задоволення повного спектра потреб військового виробництва з необхідною швидкістю і масштабом". Зокрема, це пов'язано з війною в Україні та Ізраїлі.

"Пандемія CОVID оголила вразливість ланцюга постачань. Потім вторгнення Росії в Україну і напад ХАМАС на Ізраїль виявили інший набір промислових потреб і відповідних ризиків, оскільки США намагаються виробляти зброю для підтримки України та Ізраїлю. Стало зрозуміло, що недостатні виробничі потужності та можливості постачання є глибоко вкоріненою проблемою на всіх рівнях ланцюгів постачання", — йдеться у повідомленні.

Як США розв'язуватимуть проблему

Зазначається, що через такі проблеми американське Міноборони "розвиватиме більш стійкі та інноваційні ланцюги постачання", інвестуватиме в малий бізнес і приділятиме більше уваги інноваціям.

"Ми повинні заохочувати учасників усіх типів: великих і малих, вітчизняних та іноземних, а також тих, хто не має жодного відношення до Міністерства оборони чи оборонного виробництва. Нація повинна згуртуватися заради спільної оборони", — підсумували у документі.

Нагадаємо, 21 листопада видання ABC з посиланням на українського чиновника повідомило, що після початку війни в Ізраїлі постачання зброї від США для України зменшилось близько на 30%.

У Пентагоні одразу відреагували на такі чутки і спростували інформацію про те, що війна в Ізраїлі спричинила зменшення постачання боєприпасів Україні. Там запевнили, що можуть одночасно допомагати двом країнам.