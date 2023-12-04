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В Пентагоне заявили о проблемах с производством оружия, — Politico

4 декабря 2023 09:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Пентагоне заявили о проблемах с производством оружия, — Politico
Здание Пентагона. Фото: flickr.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пентагон не может производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за войн в Украине и Израиле. Кроме того, промышленность Китая значительно превышает потенциал только Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект пока неопубликованного документа, датированный 27 ноября.

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Как уменьшилось производство оружия Пентагоном

Как известно, в документе говорится, что в нынешнем виде оборонно-промышленная база США "не обладает потенциалом, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, необходимыми для удовлетворения полного спектра потребностей военного производства с необходимой быстротой и масштабом". В частности, это связано с войной в Украине и в Израиле.

"Пандемия COVID обнажила уязвимость цепи поставок. Затем вторжение России в Украину и нападение ХАМАС на Израиль обнаружили другой набор промышленных потребностей и соответствующих рисков, поскольку США пытаются производить оружие для поддержки Украины и Израиля. Стало ясно, что недостаточные производственные мощности и возможности поставок являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях цепей снабжения", — говорится в сообщении.

Как США будут решать проблему

Отмечается, что в связи с такими проблемами американское Минобороны будет "развивать более устойчивые и инновационные цепи поставок", инвестировать в малый бизнес и уделять больше внимания инновациям.

"Мы должны поощрять участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто не имеет никакого отношения к Министерству обороны или оборонного производства. Нация должна сплотиться ради совместной обороны", — подытожили в документе.

Напомним, 21 ноября издание ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что после начала войны в Израиле поставки оружия от США для Украины уменьшились приблизительно на 30%.

В Пентагоне сразу отреагировали на такие слухи и опровергли информацию о том, что война в Израиле повлекла за собой уменьшение поставок боеприпасов Украине. Там заверили, что могут одновременно помогать двум странам.

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