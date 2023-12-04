В Пентагоне заявили о проблемах с производством оружия, — Politico
Пентагон не может производить оружие достаточно быстро, чтобы удовлетворить мировой спрос, в частности из-за войн в Украине и Израиле. Кроме того, промышленность Китая значительно превышает потенциал только Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект пока неопубликованного документа, датированный 27 ноября.
Как уменьшилось производство оружия Пентагоном
Как известно, в документе говорится, что в нынешнем виде оборонно-промышленная база США "не обладает потенциалом, возможностями, способностью реагировать или устойчивостью, необходимыми для удовлетворения полного спектра потребностей военного производства с необходимой быстротой и масштабом". В частности, это связано с войной в Украине и в Израиле.
"Пандемия COVID обнажила уязвимость цепи поставок. Затем вторжение России в Украину и нападение ХАМАС на Израиль обнаружили другой набор промышленных потребностей и соответствующих рисков, поскольку США пытаются производить оружие для поддержки Украины и Израиля. Стало ясно, что недостаточные производственные мощности и возможности поставок являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях цепей снабжения", — говорится в сообщении.
Как США будут решать проблему
Отмечается, что в связи с такими проблемами американское Минобороны будет "развивать более устойчивые и инновационные цепи поставок", инвестировать в малый бизнес и уделять больше внимания инновациям.
"Мы должны поощрять участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто не имеет никакого отношения к Министерству обороны или оборонного производства. Нация должна сплотиться ради совместной обороны", — подытожили в документе.
Напомним, 21 ноября издание ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что после начала войны в Израиле поставки оружия от США для Украины уменьшились приблизительно на 30%.
В Пентагоне сразу отреагировали на такие слухи и опровергли информацию о том, что война в Израиле повлекла за собой уменьшение поставок боеприпасов Украине. Там заверили, что могут одновременно помогать двум странам.
Читайте Новини.LIVE!