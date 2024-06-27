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Украина получила доступ к 50 млн евро из госфондов восстановления Испании

27 июня 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина имеет доступ к фондам по восстановлению Испании – что это значит
Поврежденное энергооборудование. Иллюстративное фото: Минэнерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина получила доступ в испанские государственные фонды восстановления на 50 млн евро. Также Испания предоставила грант в 1 млн евро для поддержки частного сектора и 4,6 млн евро на гуманитарное разминирование.

Об этом говорится на правительственном портале в четверг, 27 июня.

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"Украина получила доступ в испанские государственные фонды восстановления на 50 млн евро, дополнительный грант в размере 1 млн евро для поддержания устойчивости частного сектора, 4,6 млн евро — на нужды гуманитарного разминирования, заключила ряд договоренностей в сферах энергетики, логистики и других ключевых секторов экономики", — говорится в сообщении.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко поблагодарила Испанию за непреклонную поддержку и помощь.

"В частности, за решение, которое было объявлено в мае о выделении 1 млрд евро в поддержку нашей обороноспособности", — отметила она.

Известно, что одним из приоритетов в сотрудничестве с Испанией является энергетический сектор, который остается одной из ключевых целей российских атак. Поэтому Украина благодарна Испании за предоставление генераторов и энергетического оборудования и за финансовый взнос на сумму более 4,5 млн евро в Фонд поддержки энергетики.

Напомним, Испания передала Украине новую партию военной помощи. В пакет входят танки и ракеты для Patriot.

Также мы писали, что 27 мая Украина и Испания подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.

Минэкономики
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Украина
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