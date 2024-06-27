Україна має доступ до фондів з відновлення Іспанії - що це означає

Пошкоджене енергообладнання. Ілюстративне фото: Міненерго

Україна отримала доступ до іспанських державних фондів відновлення на 50 млн євро. Також Іспанія надала грант на 1 млн євро для підтримки приватного сектору та 4,6 млн євро на гуманітарне розмінування.

Про це йдеться на Урядовому порталі у четвер, 27 червня.

Читайте також:

Відновлення України

"Україна отримала доступ до іспанських державних фондів відновлення на 50 млн євро, додатковий грант у розмірі 1 млн євро для підтримки стійкості приватного сектору, 4,6 млн євро — на потреби гуманітарного розмінування, уклала низку домовленостей у сферах енергетики, логістики та інших ключових секторів економіки", — йдеться у повідомленні.

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко подякувала Іспанії за непохитну підтримку та допомогу.

"Зокрема, за рішення, яке було оголошено у травні про виділення 1 млрд євро на підтримку нашої обороноздатності", — зауважила вона.

Відомо, що одним із пріоритетів у співпраці з Іспанією є енергетичний сектор, який залишається однією з ключових цілей російських атак. Тому Україна вдячна Іспанії за надання генераторів й енергетичного обладнання та за фінансовий внесок на суму понад 4,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики.

Нагадаємо, Іспанія передала Україні нову партію військової допомоги. До пакета входять танки та ракети для Patriot.

Також ми писали, що 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.