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Украина получила переносные системы ПВО Mistral от Эстонии

6 июля 2024 17:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ПВО Mistral уже в Украине – что о них известно
ПВО Mistral. Фото: X/Минобороны Эстонии
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Эстония поставила в Украину зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны с запасом ракет-перехватчиков. ПВО Mistral имеет малый радиус действия — система способна поражать цели в радиусе 4 километра.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Эстонии в X в субботу, 6 июля.

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В минобороны страны подтвердили, что ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией, были доставлены в Украину.

"Будем продолжать поддерживать 🇺🇦-борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста минобороны Эстонии

Технические возможности Mistral

ЗРК Mistral — переносные системы французского производства, которые Украина применяет еще с 2022 года. Они бывают как в портативном варианте ПЗРК, так и для использования на платформах транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Такой зенитно-ракетный комплекс способен поражать воздушные цели за 6 секунд и в радиусе 4 км, а для приведения в боевое состояние достаточно одной минуты. В то же время погрешность наведения — всего один метр.

Напомним, в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot в рамках германской помощи. Его украинский экипаж успешно прошел подготовку в Германии.

По данным иностранных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.

Кроме того, Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружений. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Эстония военная помощь ПВО ракеты война в Украине

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