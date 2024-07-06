ППО Mistral вже в Україні - що про них відомо

Україна отримала переносні системи ППО Mistral від Естонії
Естонія поставила в Україну зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони із запасом ракет-перехоплювачів. ППО Mistral має малий радіус дії — система здатна уражати цілі в радіусі 4 кілометри.
Про це повідомила пресслужба міноборони Естонії в X у суботу, 6 липня.
Системи ППО від Естонії
У міноборони країни підтвердили, що ЗРК малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією, доставлені в Україну.
"Продовжуймо підтримувати 🇺🇦-борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", — йдеться у повідомленні.
Технічні можливості Mistral
ЗРК Mistral — переносні системи французького виробництва, які Україна застосовує ще з 2022 року. Вони бувають як у портативному варіанті — ПЗРК, так і для використання на платформах транспортних засобів, кораблів та вертольотів.
Такий зенітно-ракетний комплекс здатний вражати повітряні цілі за 6 секунд та в радіусі 4 км, а для приведення у бойовий стан достатньо лише однієї хвилини. Водночас похибка наведення — лише один метр.
Нагадаємо, до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.
А за даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.
Крім того, Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.
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