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Україна отримала переносні системи ППО Mistral від Естонії

6 липня 2024 17:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ППО Mistral вже в Україні - що про них відомо
ППО Mistral. Фото: X/Міноборони Естонії
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Естонія поставила в Україну зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони із запасом ракет-перехоплювачів.  ППО Mistral має малий радіус дії —  система здатна уражати цілі в радіусі 4 кілометри.

Про це повідомила пресслужба міноборони Естонії в X у суботу, 6 липня.

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У міноборони країни підтвердили, що ЗРК малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією, доставлені в Україну.

"Продовжуймо підтримувати 🇺🇦-борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису міноборони Естонії

Технічні можливості Mistral

ЗРК Mistral — переносні системи французького виробництва, які Україна застосовує ще з 2022 року. Вони бувають як у портативному варіанті — ПЗРК, так і для використання на платформах транспортних засобів, кораблів та вертольотів.

Такий зенітно-ракетний комплекс здатний вражати повітряні цілі за 6 секунд та в радіусі 4 км, а для приведення у бойовий стан достатньо лише однієї хвилини. Водночас похибка наведення — лише один метр.

Нагадаємо, до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

А за даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.

Крім того, Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.

Естонія військова допомога ППО ракети війна в Україні

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