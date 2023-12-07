Украина затребовала у США истребители F-18 Hornet

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Рустем Умеров

В Вашингтоне прошло закрытое заседание на полях конференции оборонных индустрий 6 декабря. Там представители Минобороны Украины представили список вооружения для защиты неба от российских атак.

Об этом пишет Reuters.

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Так, в список вооружения, которое Украина просит предоставить для защиты неба, входят современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk.

В то же время в полный перечень вошло вооружение, которое Украина уже имеет — танки Abrams и 155-мм артиллерию. Также США просят предоставить самолеты F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS.

Кроме того, в список попали транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, боевые вертолеты Apache и вертолет Black Hawk.

Также Украина стремится получить три типа беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и систему ПВО THAAD.

Напомним, что законопроект, предусматривавший предоставление Украине и Израилю новой помощи в сфере безопасности на миллиарды долларов, был заблокирован в Сенате США в среду, 6 декабря. Соответствующее решение прокомментировал президент США Джо Байден.

Мы также писали, что представители правительства США и Украины подписали соглашение о совместном производстве вооружения. В соглашении отмечается, что стороны будут "уделять приоритетное внимание совместному производству и обмену техническими данными для удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ".