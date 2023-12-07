Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна попросила у США винищувачі F-18 Hornet arrow

Україна попросила у США винищувачі F-18 Hornet

7 грудня 2023 08:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна попросила у США винищувачі F-18 Hornet
Міністр оборони України Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін. Фото: Рустем Умєров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Вашингтоні відбулося закрите засідання на полях конференції оборонних індустрій 6 грудня. Там представники Міноборони України подали список озброєння для захисту неба від російських атак.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Україна просить у США озброєння для ППО

Так, до списку озброєння, яке Україна просить надати для захисту неба, входять сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, вертольоти Apache та Blackhawk.

Водночас до повного переліку увійшло озброєння, яке Україна вже має в наявності — танки Abrams і 155-мм артилерію. Також США просять надати літаки F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS.

Крім того, до списку потрапили транспортні літаки C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules, бойові вертольоти Apache та вертоліт Black Hawk.

Також Україна прагне отримати три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему ППО THAAD.

Нагадаємо, що законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової допомоги у сфері безпеки на мільярди доларів, був заблокований у Сенаті США в середу, 6 грудня. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.

Також ми писали, що представники уряду США та України підписали угоду про спільне виробництво озброєння. В угоді наголошується, що сторони "приділятимуть пріоритетну увагу спільному виробництву та обміну технічними даними для задоволення невідкладних оперативних потреб ЗСУ".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі