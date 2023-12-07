Україна попросила у США винищувачі F-18 Hornet

Міністр оборони України Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін. Фото: Рустем Умєров

У Вашингтоні відбулося закрите засідання на полях конференції оборонних індустрій 6 грудня. Там представники Міноборони України подали список озброєння для захисту неба від російських атак.

Про це пише Reuters.

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Так, до списку озброєння, яке Україна просить надати для захисту неба, входять сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, вертольоти Apache та Blackhawk.

Водночас до повного переліку увійшло озброєння, яке Україна вже має в наявності — танки Abrams і 155-мм артилерію. Також США просять надати літаки F-16, безпілотники та ракети великої дальності ATACMS.

Крім того, до списку потрапили транспортні літаки C-17 Globemaster та C-130 Super Hercules, бойові вертольоти Apache та вертоліт Black Hawk.

Також Україна прагне отримати три типи безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему ППО THAAD.

Нагадаємо, що законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової допомоги у сфері безпеки на мільярди доларів, був заблокований у Сенаті США в середу, 6 грудня. Відповідне рішення прокоментував президент США Джо Байден.

Також ми писали, що представники уряду США та України підписали угоду про спільне виробництво озброєння. В угоді наголошується, що сторони "приділятимуть пріоритетну увагу спільному виробництву та обміну технічними даними для задоволення невідкладних оперативних потреб ЗСУ".