Україна та США підписали угоду про спільне виробництво озброєння

Військові біля зброї. Фото: Армія Inform

Представники уряду США та України підписали угоду про спільне виробництво озброєння 6 грудня. В угоді наголошується, що сторони "приділятимуть пріоритетну увагу спільному виробництву та обміну технічними даними для задоволення невідкладних оперативних потреб ЗСУ".

Про це повідомляє Reuters.

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У середу, 6 грудня, США та Україна підписали угоду про прискорення спільного виробництва зброї та обміну даними на конференції у Вашингтоні.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що мета полягала в тому, щоб полегшити ліцензування, передачу технологій, фінансування, партнерство та спільне виробництво, яке в кінцевому підсумку залучатиме "українські компанії з українським досвідом, що спираються на ці ліцензії, та передачу технологій від американських і європейських компаній".

"Те, що Україна стає більш самодостатньою у виробництві зброї, очевидно, зменшує довгострокову потребу в продовженні постачання зброї зі Сполучених Штатів та інших західних країн", — сказав він.

Водночас Салліван додав, якщо такі виробництва збільшуватимуться, то з часом Штати зменшать поставки зброї та військової техніки до України.

Нагадаємо, що Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.