Украина и США подписали соглашение о совместном производстве вооружения

Военные возле оружия. Фото: Армия Inform

Представители правительства США и Украины подписали соглашение о совместном производстве вооружения 6 декабря. В соглашении отмечается, что стороны будут "уделять приоритетное внимание совместному производству и обмену техническими данными для удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ".

Об этом сообщает Reuters.

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В среду, 6 декабря, США и Украина подписали соглашение об ускорении совместного производства оружия и обмена данными на конференции в Вашингтоне.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что цель заключалась в том, чтобы облегчить лицензирование, передачу технологий, финансирование, партнерство и совместное производство, которое в конечном итоге будет привлекать "украинские компании с украинским опытом, опирающиеся на эти лицензии и передачу технологий от американских и европейских компаний".

"То, что Украина становится более самодостаточной в производстве оружия, очевидно, уменьшает долгосрочную потребность в продолжении поставок оружия из Соединенных Штатов и других западных стран", — сказал он.

В то же время Салливан добавил, если такие производства будут увеличиваться, то со временем Штаты снизят поставки оружия и военной техники в Украину.

Напомним, что Соединенные Штаты собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.