Украина проходит сложный период войны — Подоляк назвал причины

Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Иллюстративное фото: РБК

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проходит очень сложный период войны. Он отметил, что это происходит в целом благодаря России.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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Сложный период войны для Украины

По его словам, это происходит по трем причинам:

перестройка Россией экономики;

инвестиция половины российского бюджета в оборонный сектор;

отсутствие в России так называемого "счета крови" (умышленного направления россиян на смерть).

"Поэтому на этом этапе войны поддержка Украины еще более важна с точки зрения символизма", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, что ранее Михаил Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по украинским спортзалам и обвинил украинцев в нежелании "ничего не делать для государства". Еще раньше политик ответил, действительно ли существует конфликт между Зеленским и Залужным.