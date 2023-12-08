Украина проходит сложный период войны — Подоляк назвал причины
8 декабря 2023 23:05
Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Иллюстративное фото: РБК
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проходит очень сложный период войны. Он отметил, что это происходит в целом благодаря России.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
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По его словам, это происходит по трем причинам:
- перестройка Россией экономики;
- инвестиция половины российского бюджета в оборонный сектор;
- отсутствие в России так называемого "счета крови" (умышленного направления россиян на смерть).
"Поэтому на этом этапе войны поддержка Украины еще более важна с точки зрения символизма", — подытожил Михаил Подоляк.
Напомним, что ранее Михаил Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по украинским спортзалам и обвинил украинцев в нежелании "ничего не делать для государства". Еще раньше политик ответил, действительно ли существует конфликт между Зеленским и Залужным.
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