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Украина проходит сложный период войны — Подоляк назвал причины

8 декабря 2023 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина проходит сложный период войны — Подоляк назвал причины
Советник Офиса президента Михаил Подоляк. Иллюстративное фото: РБК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проходит очень сложный период войны. Он отметил, что это происходит в целом благодаря России.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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По его словам, это происходит по трем причинам:

  • перестройка Россией экономики;
  • инвестиция половины российского бюджета в оборонный сектор;
  • отсутствие в России так называемого "счета крови" (умышленного направления россиян на смерть).

"Поэтому на этом этапе войны поддержка Украины еще более важна с точки зрения символизма", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, что ранее Михаил Подоляк прокомментировал рейды ТЦК по украинским спортзалам и обвинил украинцев в нежелании "ничего не делать для государства". Еще раньше политик ответил, действительно ли существует конфликт между Зеленским и Залужным.

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