Україна проходить складний період війни — Подоляк назвав причини

Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Ілюстративне фото: РБК

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна наразі проходить дуже складний період війни. Він зазначив, що загалом це відбувається завдяки Росії.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Складний період війни для України

За його словами, це відбувається з трьох причин:

перебудова Росією економіки;

інвестиція половини російського бюджету до оборонного сектору;

відсутність у Росії так званого "рахунку крові" (навмисне спрямування росіян на смерть).

"Тому на цьому етапі війни підтримка України ще більш важлива з точки зору символізму", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк прокоментував рейди ТЦК по українських спортзалах, та звинуватив українців у небажанні "нічого не робити для держави". Ще раніше політик відповів, чи справді існує конфлікт між Зеленським та Залужним.