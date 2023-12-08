Україна проходить складний період війни — Подоляк назвав причини
8 грудня 2023 23:05
Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Ілюстративне фото: РБК
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна наразі проходить дуже складний період війни. Він зазначив, що загалом це відбувається завдяки Росії.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
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За його словами, це відбувається з трьох причин:
- перебудова Росією економіки;
- інвестиція половини російського бюджету до оборонного сектору;
- відсутність у Росії так званого "рахунку крові" (навмисне спрямування росіян на смерть).
"Тому на цьому етапі війни підтримка України ще більш важлива з точки зору символізму", — підсумував Михайло Подоляк.
Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк прокоментував рейди ТЦК по українських спортзалах, та звинуватив українців у небажанні "нічого не робити для держави". Ще раніше політик відповів, чи справді існує конфлікт між Зеленським та Залужним.
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