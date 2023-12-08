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Україна проходить складний період війни — Подоляк назвав причини

8 грудня 2023 23:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна проходить складний період війни — Подоляк назвав причини
Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Ілюстративне фото: РБК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна наразі проходить дуже складний період війни. Він зазначив, що загалом це відбувається завдяки Росії.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону

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За його словами, це відбувається з трьох причин:

  • перебудова Росією економіки;
  • інвестиція половини російського бюджету до оборонного сектору;
  • відсутність у Росії так званого "рахунку крові" (навмисне спрямування росіян на смерть).

"Тому на цьому етапі війни підтримка України ще більш важлива з точки зору символізму", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк прокоментував рейди ТЦК по українських спортзалах, та звинуватив українців у небажанні "нічого не робити для держави". Ще раніше політик відповів, чи справді існує конфлікт між Зеленським та Залужним.

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