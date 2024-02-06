Украина просит Канаду предоставить ракеты CRV7, подлежащие утилизации

Военные работают с ракетой CRV7. Фото иллюстративный: Милитарный

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал правительство Канады передать Украине более 83 тысяч ракет CRV7. В настоящее время канадские военные планируют отказаться от них и утилизировать.

Об этом Буданов сказал в интервью канадскому изданию Global News 5 февраля.

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По словам главного разведчика Украины, это помогло бы Украине сдерживать российских захватчиков и сэкономило бы канадским налогоплательщикам расходы по утилизации этих ракет.

CRV7 можно использовать как в украинских ударных вертолетах, так и наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. Буданов отметил, что Украина обсуждала этот вопрос с Канадой, но все еще ждет ответа.

Канада планирует утилизировать ракеты

Более 83 тысяч ударных ракет класса "воздух — земля" CRV7 хранятся на складе боеприпасов канадских вооруженных сил. Они больше не нужны, поэтому Канада уже выбрала частного подрядчика для их утилизации.

Канадские чиновники заявили, что рассматривают запрос Украины, но предупредили, что ракетам CRV7 уже десятилетия и они могли стать опасными для транспортировки. В свою очередь Буданов заверил, что "украинцы готовы взять на себя риски" и привыкли работать со старыми боеприпасами.

Стоит отметить, что только 8 тысяч ракет из всех имеют боеголовки в хорошем состоянии, а остальные планируют использовать в качестве запчастей для украинской программы беспилотников.

Что известно о ракетах CRV7

Ракеты CRV7 разработали в Канаде во время Холодной войны. В свое время их считали одними из мощнейших ударных ракет класса "воздух — земля". Во время войны в Афганистане они находились на вооружении стран-союзников.

Их можно применить как с помощью боевых самолетов, так и ударных вертолетов. Они оснащены разными типами боеголовок — одна из которых, на 7,3 килограмма, способна пробивать бронированные цели.

Ранее мы сообщали, что Канада призвала США как можно скорее передать Украине систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что она была оплачена в марте в прошлом году.

Напомним, что Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Точные сроки, когда это произойдет, неизвестны.