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Україна просить Канаду надати ракети CRV7, які підлягають утилізації

6 лютого 2024 10:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна просить Канаду надати ракети CRV7, які підлягають утилізації
Військові працюють з ракетою CRV7. Фото ілюстративне: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Головного управління розвідки Мніністерства оборони Укрїни Кирило Буданов закликав уряд Канади передати Україні понад 83 тисячі ракет CRV7. Наразі канадські військові планують відмовитися від них та утилізувати.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю канадському виданню Global News 5 лютого.

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За словами головного розвідника України, це допомогло б Україні стримувати російських загарбників і заощадило б канадським платникам податків витрати на утилізацію цих ракет.

CRV7 можна використовувати як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії. Буданов відзначив, що Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще чекає на відповідь.

Канада планує утилізувати ракети

Понад 83 тисячі ударних ракет класу "повітря — земля" CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил. Вони більше не потрібні, тож Канада вже обрала приватного підрядника для їхньої утилізації.

Канадські посадовці заявили, що розглядають запит України, але попередили, що ракетам CRV7 вже десятиліття, і вони могли стати небезпечними для транспортування. В свою чергу, Буданов запевнив, що "українці готові взяти на себе ризики" і звикли працювати зі старими боєприпасами.

Варто зазначити, що лише 8 тисяч ракет з усіх мають боєголовки в хорошому стані, а решту планують використати як запчастини для української програми безпілотників.

Що відомо про ракети CRV7

Ракети CRV7 розробили в Канаді за часів Холодної війни. Свого часу, їх вважали одними з найпотужніших ударних ракет класу "повітря — земля". Під час війни в Афганістані вони перебували на озброєнні країн-союзників.

Їх можна застосувати як за допомогою бойових літаків, так і ударних гелікоптерів. Вони оснащені різними типами боєголовок — одна з яких, на 7,3 кілограма, здатна пробивати броньовані цілі.

Раніше ми повідомляли, що Канада закликала США якнайшвидше передати Україні систему ППО середнього радіуса дії NASAMS. Стверджується, що її було оплачено в березні торік.

Нагадаємо, що Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Точні терміни, коли це станеться, невідомі.

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