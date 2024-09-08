Какое расстояние может преодолевать украинская авиабомба

Украинский бомбардировщик Су-24. Фото: скриншот с видео

Украина создала свои планирующие авиационные бомбы. Они станут ответом на российские КАБы, которыми враг постоянно атакует населенные пункты.

Об этом пишет Forbes.

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Недавно в сети появилось видео с украинским бомбардировщиком Су-24, который несет под крылом прототип планирующего боеприпаса.

Издание считает, что украинцы решили вооружить свои самолеты бомбами собственного производства. Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов еще в июне заявил о разработке нового комплекта планирования и наведения для превращения неуправляемых бомб советского образца в высокоточные боеприпасы.

Таким образом, благодаря крыльям и установленному на хвосте ракетному ускорителю, бомба с GPS-наводкой очень похожа на французскую Hammer, которая достигает расстояния до 65 километров.

Известно, что россияне сбрасывают ежемесячно по 3000 КАБов вдоль всей линии фронта в Украине.

Если Украина наладит собственное производство новой авиабомбы, то ей удастся быть независимой от поставок западного вооружения, что также позволит обойти ограничения по ударам по российским территориям.