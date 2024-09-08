Какое расстояние может преодолевать украинская авиабомба

Украина создала собственную высокоточную авиабомбу — Forbes раскрыло подробности
Украина создала свои планирующие авиационные бомбы. Они станут ответом на российские КАБы, которыми враг постоянно атакует населенные пункты.
Об этом пишет Forbes.
Украинские авиабомбы
Недавно в сети появилось видео с украинским бомбардировщиком Су-24, который несет под крылом прототип планирующего боеприпаса.
Издание считает, что украинцы решили вооружить свои самолеты бомбами собственного производства. Бригадный генерал Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов еще в июне заявил о разработке нового комплекта планирования и наведения для превращения неуправляемых бомб советского образца в высокоточные боеприпасы.
Таким образом, благодаря крыльям и установленному на хвосте ракетному ускорителю, бомба с GPS-наводкой очень похожа на французскую Hammer, которая достигает расстояния до 65 километров.
Известно, что россияне сбрасывают ежемесячно по 3000 КАБов вдоль всей линии фронта в Украине.
Если Украина наладит собственное производство новой авиабомбы, то ей удастся быть независимой от поставок западного вооружения, что также позволит обойти ограничения по ударам по российским территориям.
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