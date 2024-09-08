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Україна створила власну високоточну авіабомбу — Forbes розкрило подробиці

8 вересня 2024 10:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Яку відстань може долати українська авіабомба
Український бомбардувальник Су-24. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна створила власні плануючі авіаційні бомби. Вони стануть відповіддю на російські КАБи, якими ворог постійно атакує населені пункти.

Про це пише Forbes.

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Нещодавно у мережі з'явилося відео з українським бомбардувальником Су-24, який несе під крилом прототип плануючого боєприпасу.

Видання вважає, що українці вирішили озброїти свої літаки бомбами власного виробництва. Бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов ще у червні заявив про розробку нового комплекту планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси.

Таким чином, завдяки крилам і встановленому на хвості ракетному прискорювачу, бомба з GPS-наведенням дуже схожа на французьку Hammer, яка досягає відстані до 65 кілометрів.

Відомо, що росіяни скидають щомісяця по 3 000 КАБів вздовж всієї лінії фронту в Україні.

Якщо Україна налагодить власне виробництво нової авіабомби, то їй вдасться бути незалежною від постачань західного озброєння, що також дасть змогу обійти обмеження щодо ударів по російських територіях.

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