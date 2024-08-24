Ракета Паляница - Зеленский сообщил о первом ударе по врагу этим оружием

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В субботу, 24 августа, Украина впервые применила новую ракету-дрон "Паляниця". Враг был поражен.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, это новый метод возмездия агрессору.

"Сегодня произошло первое успешное применение нового оружия — украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это наш новый метод возмездия агрессору, враг был поражен", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что России будет сложно противодействовать этим ракетам, но ей будет понятно, за что.

Он добавил, что россиянам будет очень сложно даже произнести, что именно по них прилетело.

"Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам", — подытожил украинский лидер.

Отметим, что Зеленский не сказал, что именно было поражено новой ракетой, однако известно, что в ночь на 24 августа в Воронежской области детонировал склад боеприпасов.