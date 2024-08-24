Ракета Паляниця — Зеленський повідомив про перший удар по ворогу цією зброєю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У суботу, 24 серпня, Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Ворога було уражено.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності.

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За словами глави держави, це новий метод відплати агресору.

"Сьогодні відбулося перше успішне застосування нової зброї — української ракети-дрона "Паляниця". Це наш новий метод відплати агресору, ворога було уражено", — сказав Зеленський.

Він додав, що росіянам буде дуже складно навіть вимовити, що саме по них прилетіло.

Президент наголосив, що Росії буде складно протидіяти цим ракетам, але їй буде зрозуміло за що.

"Я дякую усім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам", — підсумував український лідер.

Зазначимо, що Зеленський не сказав, що саме було уражено, проте відомо, що у ніч на 24 серпня у Воронезькій області детонував склад боєприпасів.