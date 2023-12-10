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Украина снова под атакой врага — россияне нанесли удары по Херсону

10 декабря 2023 04:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украина снова под атакой врага — россияне нанесли удары по Херсону
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В ночь на 10 сентября оккупационные войска атаковали Херсон. Под обстрелы попала центральная часть города.

Об этом сообщают местные паблики.

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Россияне не прекращают обстрелы Херсона.

Пока неизвестно, есть ли жертвы и разрушения в результате атаки.

Власти призывают жителей не пренебрегать личной безопасностью и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, российские оккупанты 9 декабря атаковали Херсонщину. Область пережила массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар.

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