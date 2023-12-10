Украина снова под атакой врага — россияне нанесли удары по Херсону
10 декабря 2023 04:50
Вражеская ракета атакует Украину. Фото: Воздушные силы
В ночь на 10 сентября оккупационные войска атаковали Херсон. Под обстрелы попала центральная часть города.
Об этом сообщают местные паблики.
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Россияне не прекращают обстрелы Херсона.
Пока неизвестно, есть ли жертвы и разрушения в результате атаки.
Власти призывают жителей не пренебрегать личной безопасностью и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.
Напомним, российские оккупанты 9 декабря атаковали Херсонщину. Область пережила массированную атаку дронов, взрывы и ракетный удар.
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