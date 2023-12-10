Україна знову під атакою ворога — росіяни завдали ударів по Херсону

Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Повітряні сили

У ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Херсоні 10 грудня

Росіяни не припиняють обстріли Херсонщини.

Наразі невідомо чи є жертви та руйнування внаслідок атаки.

Влада закликає жителів не нехтувати особисою безпекою та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар.