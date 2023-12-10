Україна знову під атакою ворога — росіяни завдали ударів по Херсону
10 грудня 2023 04:50
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Повітряні сили
У ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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Росіяни не припиняють обстріли Херсонщини.
Наразі невідомо чи є жертви та руйнування внаслідок атаки.
Влада закликає жителів не нехтувати особисою безпекою та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар.
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