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Україна знову під атакою ворога — росіяни завдали ударів по Херсону

10 грудня 2023 04:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Україна знову під атакою ворога — росіяни завдали ударів по Херсону
Ворожа ракета атакує Україну. Фото: Повітряні сили
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У ніч проти 10 вересня окупаційні війська атакували Херсон. Під обстріл потрапила центральна частина міста.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Росіяни не припиняють обстріли Херсонщини.

Наразі невідомо чи є жертви та руйнування внаслідок атаки.

Влада закликає жителів не нехтувати особисою безпекою та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські окупанти 9 грудня атакували Херсонщину. Область пережила масовану атаку дронів, вибухи та ракетний удар.

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