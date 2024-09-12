Что такое Storm Shadow и как повлияет на войну использование этой ракеты

Ракета Storm Shadow. Фото: Flickr

Ряд западных СМИ, ссылаясь на собственные источники, приближенные к британским чиновникам, заявили, что Великобритания разрешила Украине бить по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow. Пока официального заявления со стороны стран о таком разрешении не было, но эксперты уже обсуждают, как может изменить ход войны такое историческое решение.

Что такое ракеты Storm Shadow и почему Украине долгое время не позволяли использовать их против России, говорится в материале BBC.

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Что такое ракета Storm Shadow и ее характеристики

Storm Shadow является англо-французской разработкой. У ракеты еще одно имя — французы называют ее еще Scalp. Ракета Storm Shadow запускается с самолета, может развивать практически скорость звука и огибать местность, на которую направлена атака. Дальность полета оригинальной версии может составлять до 560 км. Весит Storm Shadow 1300 килограммов, а длина составляет пять метров. Добавим, что экспортная версия Storm Shadow имеет дальность полета до 300 км.

Их можно использовать в сложных погодных условиях и в любое время суток. Ракета может лететь на низкой высоте, что помогает обходить враждебные силы ПВО. Отметим, что координаты цели для атаки нельзя изменять после запуска ракеты, также невозможно запрограммировать самоуничтожение.

Storm Shadow. Фото: Flickr

В ракете имеется многоступенчатая система наведения, сканирующая земную поверхность и сравнивающая полученные данные с загруженными спутниковыми изображениями.

Боевая часть ракеты Storm Shadow под названием BROACH весит 450 кг и двухступенчатая. Первым срабатывает кумулятивный заряд, пробивающий поверхность цели, а уже в этом отверстии происходит детонация основной боевой части.

Интересно, что Storm Shadow и SCALP EG создали на базе французской ракеты Apach в середине 1990-х. Ввели их в эксплуатацию в 2003 году в Великобритании и Франции.

В целом, ракеты Storm Shadow предназначены для вооружения самолетов тактической авиации, то есть многофункциональных истребителей. В Европе Storm Shadow вооружены такие самолеты как Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter. В Украине их используют с самолетами Су-24М.

Также Запад считает Storm Shadow идеальной ракетой для атак защищенных бункеров и хранилищ боеприпасов. Каждая ракета Storm Shadow стоит около 1 миллиона долларов США или 767 тысяч фунтов стерлингов. Некоторые эксперты называли и более высокие суммы — до 3,19 млн долларов США.

Британия и Франция отправили ракеты Storm Shadow с требованием, что Киев может использовать их исключительно внутри страны. Ракеты успели проявить себя во время войны – в Севастополе удалось уничтожить черноморский штаб ВМС РФ.

Военный аналитик и эксофицер британской армии Джастин Крмп положительно оценивает эффективность использования Storm Shadow на поле боя в Украине.

"Неудивительно, что Киев лоббировал его использование в России, в частности для нацеливания на аэродромы, которые использовались для атак планирующими бомбами, которые недавно препятствовали усилиям Украины на передовой", — сказал он.

Украина давно просит разрешения расширить географию атак ракетами Storm Shadow

Россияне постоянно атакуют гражданские объекты и критическую инфраструктуру в Украине. Большинство ракет и бомб Россия запускает с самолетов, взлетающих с военных аэродромов, расположенных далеко от границы с Украиной.

Фактически у ВСУ нет средств и оружия, которое позволило бы бить по удаленным авиабазам. На одном из форм безопасности Globsec в Париже журналист BBC услышал тезис, что "из-за ограничения российские военные авиабазы защищены лучше, чем украинские гражданские лица".

Хотя Украина разработала собственные беспилотники дальнего действия, уже успевшие побить несколько рекордов по расстоянию для атак, они все же не могут пока уничтожить все вражеские аэродромы. Более того, беспилотники нести лишь небольшой полезный груз, и большинство из них обнаруживают и перехватывают.

Украинские власти неоднократно обращались к Западу с призывом разрешить использовать Storm Shadow, а также американские Atacms.

Что могут изменить Storm Shadow на поле боя

С тех пор как ВСУ смогли атаковать стратегические объекты в России, командование врага приняло решение переместить как можно дальше от радиуса возможных атак свои бомбардировщики, ракеты и часть инфраструктуры.

Впрочем, военный эксперт Джастин Крамп утверждает, что даже переезд военной российской техники за пределы возможных атак Storm Shadow все равно вредит стратегии РФ.

"Это усложнит военную материально-техническую поддержку, командование и контроль, а также воздушную поддержку, и даже если российские самолеты отступят дальше от границ Украины, чтобы избежать ракетной угрозы, они все равно будут страдать от увеличения времени и затрат на вылет на фронтовую линию", — говорит Крамп.

Также директор по военным наукам аналитического центра "Руси" Мэтью Севилл заявил, что Украина получит два преимущества после разрешения использовать ракеты Storm Shadow. Сначала Украине могут впоследствии разрешить использовать и систему ATACMS, а затем у России были бы проблемы, как лучше спрятать свои бомбардировщики и средства ПВО, что "откроет путь украинским беспилотникам".

Несмотря на это, военные эксперты говорят, что разрешение на использование Storm Shadow уже не переломит ситуацию на фронте.