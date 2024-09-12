Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україні дозволили бити ракетами Storm Shadow по РФ — що це за зброя та на що вона здатна arrow

Україні дозволили бити ракетами Storm Shadow по РФ — що це за зброя та на що вона здатна

12 вересня 2024 11:37
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Що таке Storm Shadow та як вплине на війну використання цієї ракети
Ракета Storm Shadow. Фото: Flickr
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Низка західних ЗМІ, посилаючись на власні джерела, що наближені до британських чиновників, заявила, що Велика Британія дозволила Україні бити по території Росії крилатими ракетами Storm Shadow. Наразі офіційної заяви з боку країн про такий дозвіл не було, але експерти вже обговорюють, як може змінити хід війни таке історичне рішення.

Що таке ракети Storm Shadow та чому Україні тривалий час не дозволяли використовувати їх проти Росії йдеться у матеріалі BBC.

Читайте також:

Що таке ракета Storm Shadow та її характеристики

Storm Shadow є англо-французькою розробкою. Ракета має ще одне ім'я — французи називають її ще Scalp. Ракета Storm Shadow запускається з літака, може розвивати практично швидкість звуку та огинати місцевість, на яку спрямована атака. Дальність польоту оригінальної версії може становити до 560 кілометрів. Важить Storm Shadow 1300 кілограмів, а довжина становить п'ять метрів. Додамо, що експортна версія Storm Shadow має дальність польоту до 300 кілометрів. 

Їх можна використовувати за складних погодних умов та у будь-який час доби. Ракета може летіти на низькій висоті, що допомагає обходити ворожі сили ППО. Зазначимо, що координати цілі для атаки не можна змінювати після запуску ракети, також неможливо запрограмувати самознищення. 

Storm Shadow
Storm Shadow. Фото: Flickr

У ракеті є кількаступенева система наведення, що сканує земну поверхню та може порівняти отримані дані із завантаженими супутниковими зображеннями. 

Бойова частина ракети Storm Shadow під назвою BROACH важить 450 кг та є двоступеневою. Першим спрацьовує кумулятивний заряд, який пробиває поверхню цілі, а вже у цьому отворі відбувається детонація основної бойової частини. 

Цікаво, що Storm Shadow та SCALP EG  створили на базі французької ракети Apach у середині 1990-х. Ввели їх в експлуатацію у 2003 році у Великій Британії та Франції. 

Загалом ракети Storm Shadow призначені для озброєння літаків тактичної авіації, тобто багатофункціональних винищувачів. У Європі Storm Shadow озброєні такі літаки, як Tornado, Rafale, Mirage 2000 та Eurofighter. В Україні їх застосовують з літаками Су-24М. 

Також Захід вважає Storm Shadow ідеальною ракетою для атак захищених бункерів та сховищ боєприпасів. Кожна ракета Storm Shadow коштує приблизно 1 мільйон доларів США, або 767 тисяч фунтів стерлінгів. Деякі експерти називали й вищі суми — до 3,19 млн доларів США.

Британія та Франція відправили ракети  Storm Shadow із вимогою, що Київ може застосовувати їх виключно всередині країни. Ракети встигли проявити себе під час війни — у Севастополі вдалося знищити чорноморський штаб ВМС РФ.

Військовий аналітик та ексофіцер британської армії Джастін Крмп позитивно оцінює ефективність використання Storm Shadow на полі бою в Україні. 

"Не дивно, що Київ лобіював його використання в Росії, зокрема для націлювання на аеродроми, які використовувалися для атак плануючими бомбами, які нещодавно перешкоджали зусиллям України на передовій", — сказав він. 

Україна давно просить дозволу розширити географію атак ракетами Storm Shadow

Росіяни невпинно атакують цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру в Україні. Більшість ракет та бомб Росія запускає з літаків, що злітають з військових аеродромів, які розташовані далеко від кордону з Україною.

Фактично ЗСУ не мають засобів та зброї, яка дозволила б бити по віддалених авіабазах. На одному з форумів з питань безпеки Globsec у Парижі журналіст BBC почув тезу, що "через обмеження російські військові авіабази захищені краще, ніж українські цивільні особи".

Хоча Україна розробила власні безпілотники дальньої дії, які вже встигли побити кілька рекордів по відстані для атак, вони все ж не можуть поки знищити всі ворожі аеродроми. Щобільше, безпілотники  несли лише невеликий корисний вантаж, і більшість з них виявляють і перехоплюють.

Українська влада неодноразово зверталася до Заходу із закликом дозволити використовувати Storm Shadow, а також американські Atacms.

Що можуть змінити Storm Shadow на полі бою

Відколи ЗСУ змогли атакувати стратегічні об'єкти в Росії, командування ворога прийняло рішення перемістити якомога далі від радіуса можливих атак свої бомбардувальники, ракети та частину інфраструктури.

Втім, військовий експерт Джастін Крамп стверджує, що навіть "переїзд" військової російської техніки за межі можливих атак Storm Shadow все одно шкодить стратегії РФ.

"Це ускладнить військову матеріально-технічну підтримку, командування та контроль, а також повітряну підтримку, і навіть якщо російські літаки відступлять далі від кордонів України, щоб уникнути ракетної загрози, вони все одно страждатимуть від збільшення часу та витрат на виліт на фронтову лінію", — каже Крамп.

Також директор із військових наук аналітичного центру "Русі" Метью Севілл заявив, що Україна отримає дві переваги після дозволу використовувати ракети Storm Shadow. Спершу Україні можуть згодом дозволити використовувати й систему ATACMS, а потім Росія мала б проблеми, як краще заховати свої бомбардувальники та засоби ППО, що "відкриє шлях українським безпілотникам".

Попри це, воєнні експерти кажуть, що дозвіл на використання Storm Shadow вже не переломить ситуацію на фронті.

Також важливі новини дня по темі:

війна зброя Україна Велика Британія ракети Storm Shadow

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:12 Росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу в Нікополі

12:10 Простий, смачний та бюджетний десерт від Alina FooDee — готується за п'ять хвилин

12:06 Відправлення продуктів поштою по-новому — що змінили у правилах

12:05 Покровськ залишився без води через постійні обстріли росіян — деталі від ОВА

12:05 У Києві авто провалилося під землю через аварію на водогоні — фото та відео

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:46 Погіршення самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:37 Допомога у 21 тис. грн від ООН — у ПФУ уточнили, як це вплине на субсидії

11:37 Україні дозволили бити ракетами Storm Shadow по РФ — що це за зброя та на що вона здатна

11:35 Уряд розширив категорії грантоотримувачів Власна справа — хто ще може отримати кошти на бізнес

11:31 Лунін пішов на конфлікт зі своїм зірковим агентом

12:12 Росіяни атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілу в Нікополі

12:10 Простий, смачний та бюджетний десерт від Alina FooDee — готується за п'ять хвилин

12:06 Відправлення продуктів поштою по-новому — що змінили у правилах

12:05 Покровськ залишився без води через постійні обстріли росіян — деталі від ОВА

12:05 У Києві авто провалилося під землю через аварію на водогоні — фото та відео

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

11:46 Погіршення самопочуття відчують усі — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:37 Допомога у 21 тис. грн від ООН — у ПФУ уточнили, як це вплине на субсидії

11:37 Україні дозволили бити ракетами Storm Shadow по РФ — що це за зброя та на що вона здатна

11:35 Уряд розширив категорії грантоотримувачів Власна справа — хто ще може отримати кошти на бізнес

11:31 Лунін пішов на конфлікт зі своїм зірковим агентом

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

11:14 Повернення Криму в Україну — експерт пояснив, чому це важливо для Туреччини

Text

08:00 Мирний план Зеленського та напади на військових в українських містах — ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2024
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно