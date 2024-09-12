Що таке Storm Shadow та як вплине на війну використання цієї ракети

Ракета Storm Shadow. Фото: Flickr

Низка західних ЗМІ, посилаючись на власні джерела, що наближені до британських чиновників, заявила, що Велика Британія дозволила Україні бити по території Росії крилатими ракетами Storm Shadow. Наразі офіційної заяви з боку країн про такий дозвіл не було, але експерти вже обговорюють, як може змінити хід війни таке історичне рішення.

Що таке ракети Storm Shadow та чому Україні тривалий час не дозволяли використовувати їх проти Росії йдеться у матеріалі BBC.

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Що таке ракета Storm Shadow та її характеристики

Storm Shadow є англо-французькою розробкою. Ракета має ще одне ім'я — французи називають її ще Scalp. Ракета Storm Shadow запускається з літака, може розвивати практично швидкість звуку та огинати місцевість, на яку спрямована атака. Дальність польоту оригінальної версії може становити до 560 кілометрів. Важить Storm Shadow 1300 кілограмів, а довжина становить п'ять метрів. Додамо, що експортна версія Storm Shadow має дальність польоту до 300 кілометрів.

Їх можна використовувати за складних погодних умов та у будь-який час доби. Ракета може летіти на низькій висоті, що допомагає обходити ворожі сили ППО. Зазначимо, що координати цілі для атаки не можна змінювати після запуску ракети, також неможливо запрограмувати самознищення.

Storm Shadow. Фото: Flickr

У ракеті є кількаступенева система наведення, що сканує земну поверхню та може порівняти отримані дані із завантаженими супутниковими зображеннями.

Бойова частина ракети Storm Shadow під назвою BROACH важить 450 кг та є двоступеневою. Першим спрацьовує кумулятивний заряд, який пробиває поверхню цілі, а вже у цьому отворі відбувається детонація основної бойової частини.

Цікаво, що Storm Shadow та SCALP EG створили на базі французької ракети Apach у середині 1990-х. Ввели їх в експлуатацію у 2003 році у Великій Британії та Франції.

Загалом ракети Storm Shadow призначені для озброєння літаків тактичної авіації, тобто багатофункціональних винищувачів. У Європі Storm Shadow озброєні такі літаки, як Tornado, Rafale, Mirage 2000 та Eurofighter. В Україні їх застосовують з літаками Су-24М.

Також Захід вважає Storm Shadow ідеальною ракетою для атак захищених бункерів та сховищ боєприпасів. Кожна ракета Storm Shadow коштує приблизно 1 мільйон доларів США, або 767 тисяч фунтів стерлінгів. Деякі експерти називали й вищі суми — до 3,19 млн доларів США.

Британія та Франція відправили ракети Storm Shadow із вимогою, що Київ може застосовувати їх виключно всередині країни. Ракети встигли проявити себе під час війни — у Севастополі вдалося знищити чорноморський штаб ВМС РФ.

Військовий аналітик та ексофіцер британської армії Джастін Крмп позитивно оцінює ефективність використання Storm Shadow на полі бою в Україні.

"Не дивно, що Київ лобіював його використання в Росії, зокрема для націлювання на аеродроми, які використовувалися для атак плануючими бомбами, які нещодавно перешкоджали зусиллям України на передовій", — сказав він.

Україна давно просить дозволу розширити географію атак ракетами Storm Shadow

Росіяни невпинно атакують цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру в Україні. Більшість ракет та бомб Росія запускає з літаків, що злітають з військових аеродромів, які розташовані далеко від кордону з Україною.

Фактично ЗСУ не мають засобів та зброї, яка дозволила б бити по віддалених авіабазах. На одному з форумів з питань безпеки Globsec у Парижі журналіст BBC почув тезу, що "через обмеження російські військові авіабази захищені краще, ніж українські цивільні особи".

Хоча Україна розробила власні безпілотники дальньої дії, які вже встигли побити кілька рекордів по відстані для атак, вони все ж не можуть поки знищити всі ворожі аеродроми. Щобільше, безпілотники несли лише невеликий корисний вантаж, і більшість з них виявляють і перехоплюють.

Українська влада неодноразово зверталася до Заходу із закликом дозволити використовувати Storm Shadow, а також американські Atacms.

Що можуть змінити Storm Shadow на полі бою

Відколи ЗСУ змогли атакувати стратегічні об'єкти в Росії, командування ворога прийняло рішення перемістити якомога далі від радіуса можливих атак свої бомбардувальники, ракети та частину інфраструктури.

Втім, військовий експерт Джастін Крамп стверджує, що навіть "переїзд" військової російської техніки за межі можливих атак Storm Shadow все одно шкодить стратегії РФ.

"Це ускладнить військову матеріально-технічну підтримку, командування та контроль, а також повітряну підтримку, і навіть якщо російські літаки відступлять далі від кордонів України, щоб уникнути ракетної загрози, вони все одно страждатимуть від збільшення часу та витрат на виліт на фронтову лінію", — каже Крамп.

Також директор із військових наук аналітичного центру "Русі" Метью Севілл заявив, що Україна отримає дві переваги після дозволу використовувати ракети Storm Shadow. Спершу Україні можуть згодом дозволити використовувати й систему ATACMS, а потім Росія мала б проблеми, як краще заховати свої бомбардувальники та засоби ППО, що "відкриє шлях українським безпілотникам".

Попри це, воєнні експерти кажуть, що дозвіл на використання Storm Shadow вже не переломить ситуацію на фронті.