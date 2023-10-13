Украиной повторно распространяется воздушная тревога: где угроза ракет
13 октября 2023 03:07
обновлено: 03:13
Ракета летит в небе. Фото: google.com
В ряде южных и восточных областей Украины, в частности Харьковской, Херсонской и других, сегодня, 13 октября, объявлена воздушная тревога. Регионы начали "краснеть" около 3 ночи, на юге зафиксировали ракетную опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы .
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Обновлено 03:10. Военные предупреждают об угрозе ракетного удара в Херсонской и Николаевской областях. Около 02:42 сообщалось об угрозе баллистики в Харьковской области.
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