Україною повторно шириться повітряна тривога: де загроза ракет

Ракета летить у небі. Фото: google.com

У низці південних та східних областей України, зокрема Харківській, Херсонській та інших, сьогодні, 13 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Регіони почали "червоніти" близько 3-ї ночі, на півдні зафіксували ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 03:10. Військові попереджають про загрозу ракетного удару в Херсонській та Миколаївській областях. Близько 02:42 повідомляли про загрозу балістики в Харківській області.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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