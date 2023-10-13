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Україною повторно шириться повітряна тривога: де загроза ракет

13 жовтня 2023 03:07
оновлено: 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україною повторно шириться повітряна тривога: де загроза ракет
Ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У низці південних та східних областей України, зокрема Харківській, Херсонській та інших, сьогодні, 13 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Регіони почали "червоніти" близько 3-ї ночі, на півдні зафіксували ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 03:10. Військові попереджають про загрозу ракетного удару в Херсонській та Миколаївській областях. Близько 02:42 повідомляли про загрозу балістики в Харківській області.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 13 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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