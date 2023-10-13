Україною повторно шириться повітряна тривога: де загроза ракет
13 жовтня 2023 03:07
оновлено: 03:13
Ракета летить у небі. Фото: google.com
У низці південних та східних областей України, зокрема Харківській, Херсонській та інших, сьогодні, 13 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Регіони почали "червоніти" близько 3-ї ночі, на півдні зафіксували ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Оновлено 03:10. Військові попереджають про загрозу ракетного удару в Херсонській та Миколаївській областях. Близько 02:42 повідомляли про загрозу балістики в Харківській області.
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