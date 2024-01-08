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По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

8 января 2024 15:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине 8 января - что известно
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине объявлена воздушная тревога сегодня, 8 января. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с севера для Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская и Кировоградская области — угроза применения баллистического вооружения с севера!" — предупредили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Киевской;
  • Житомирской;
  • Черниговской;
  • Кировоградской;
  • Харьковской;
  • Донецкой.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, количество раненых из-за ракетного удара РФ увеличилось до 27 человек. Как известно, враг обстрелял регион сегодня, 8 января.

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