Воздушная тревога в Украине 8 января - что известно

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине объявлена воздушная тревога сегодня, 8 января. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с севера для Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

"Внимание! Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская и Кировоградская области — угроза применения баллистического вооружения с севера!" — предупредили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Киевской;

Житомирской;

Черниговской;

Кировоградской;

Харьковской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, количество раненых из-за ракетного удара РФ увеличилось до 27 человек. Как известно, враг обстрелял регион сегодня, 8 января.