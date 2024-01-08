Воздушная тревога в Украине 8 января - что известно

По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза
В Украине объявлена воздушная тревога сегодня, 8 января. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения с севера для Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Внимание! Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская и Кировоградская области — угроза применения баллистического вооружения с севера!" — предупредили в сообщении.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Киевской;
- Житомирской;
- Черниговской;
- Кировоградской;
- Харьковской;
- Донецкой.
Напомним, в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, количество раненых из-за ракетного удара РФ увеличилось до 27 человек. Как известно, враг обстрелял регион сегодня, 8 января.
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