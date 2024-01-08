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На Дніпропетровщині збільшилась кількість поранених внаслідок ракетної атаки РФ

8 січня 2024 12:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Дніпропетровщині збільшилась кількість поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Рятувальники дістають людину з-під завалів на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС у Дніпропетровській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, кількість поранених через ракетний удар РФ збільшилась до 27 людей. Як відомо, ворог обстріляв регіон сьогодні, 8 січня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, 11 осіб залишається в лікарні, серед яких четверо дітей. 

Також в Кривому Розі та районі відомо про чотирьох постраждалих. Одну людину шпиталізували в стані середньої тяжкості. 

наслідки обстрілів
Місце ракетного удару на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

"Поряд з пораненими лікарі. Надають всю необхідну допомогу", — додав Лисак. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Обстріл Дніпропетровщини 8 січня — що відомо

Сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав руйнівні наслідки ударів по населених пунктах регіону. 

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