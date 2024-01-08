Обстріл Новомосковська та Кривого Рогу сьогодні, 8 січня — що відомо

Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області сьогодні, 8 січня. Внаслідок атаки постражали міста Новомосковськ, Кривий Ріг та район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та показав наслідки ударів по населених пунктах.

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За його словами, в цих містах люди прокинулися сьогодні від вибухів.

Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Такий вигляд мають населені пункти Дніпропетровщини. Люди там прокинулися від вибухів. Це трощили все навкруги ракети. На мирних їх скерував кровожерливий сусід", — зазначив Лисак.

Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Також він повідомив, що сьогодні вранці, 8 січня, українські захисники знищили дві російські ракети. Їх було збито в Дніпровському та Павлоградському районах.

Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Атака на Дніпропетровщину 8 січня — що відомо

Сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

За словами начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, армія РФ завдала щонайменше дев'ять ракетних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок атаки ворога загинула 62-річна жінка.