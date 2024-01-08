Обстріл Новомосковська та Кривого Рогу сьогодні, 8 січня — що відомо

Ворожа атака на Дніпропетровщину — в ОВА показали руйнівні наслідки
Російські окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області сьогодні, 8 січня. Внаслідок атаки постражали міста Новомосковськ, Кривий Ріг та район.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та показав наслідки ударів по населених пунктах.
Наслідки російської атаки на область
За його словами, в цих містах люди прокинулися сьогодні від вибухів.
"Такий вигляд мають населені пункти Дніпропетровщини. Люди там прокинулися від вибухів. Це трощили все навкруги ракети. На мирних їх скерував кровожерливий сусід", — зазначив Лисак.
Також він повідомив, що сьогодні вранці, 8 січня, українські захисники знищили дві російські ракети. Їх було збито в Дніпровському та Павлоградському районах.
Атака на Дніпропетровщину 8 січня — що відомо
Сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.
Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.
За словами начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, армія РФ завдала щонайменше дев'ять ракетних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок атаки ворога загинула 62-річна жінка.
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