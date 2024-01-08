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Ворожа атака на Дніпропетровщину — в ОВА показали руйнівні наслідки

8 січня 2024 12:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл Новомосковська та Кривого Рогу сьогодні, 8 січня — що відомо
Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли населені пункти Дніпропетровської області сьогодні, 8 січня. Внаслідок атаки постражали міста Новомосковськ, Кривий Ріг та район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та показав наслідки ударів по населених пунктах.

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За його словами, в цих містах люди прокинулися сьогодні від вибухів. 

наслідки обстрілів
Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
наслідки обстрілів
Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Такий вигляд мають населені пункти Дніпропетровщини. Люди там прокинулися від вибухів. Це трощили все навкруги ракети. На мирних їх скерував кровожерливий сусід", — зазначив Лисак.

наслідки обстрілів
Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
наслідки обстрілів
Наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Також він повідомив, що сьогодні вранці, 8 січня, українські захисники знищили дві російські ракети. Їх було збито в Дніпровському та Павлоградському районах. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Атака на Дніпропетровщину 8 січня — що відомо

Сьогодні зранку, 8 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворог запускав балістику.

Також ми писали, що окупанти обстріляли торговельний центр у Кривому Розі, десятки приватних будинків та інші громади. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

За словами начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, армія РФ завдала щонайменше дев'ять ракетних ударів по Кривому Рогу. Внаслідок атаки ворога загинула 62-річна жінка.

 

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