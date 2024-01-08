Обстрел Новомосковска и Кривого Рога сегодня, 8 января, — что известно

Вражеская атака на Днепропетровскую область — в ОВА показали разрушительные последствия
Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровской области сегодня, 8 января. В результате атаки пострадали города Новомосковск, Кривой Рог и район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и показал последствия ударов по населенным пунктам.
Последствия российской атаки на область
По его словам, в этих городах люди проснулись сегодня от взрывов.
"Так выглядят населенные пункты Днепропетровской области. Люди там проснулись от взрывов. Это крушили все вокруг ракеты. На мирных их направил кровожадный сосед", — отметил Лысак.
Также он сообщил, что сегодня утром, 8 января, украинские защитники уничтожили две российские ракеты. Они были сбиты в Днепровском и Павлоградском районах.
Атака на Днепропетровскую область 8 января — что известно
Сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. В воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.
По словам начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, армия РФ нанесла по меньшей мере девять ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате атаки врага погибла 62-летняя женщина.
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