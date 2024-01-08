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Вражеская атака на Днепропетровскую область — в ОВА показали разрушительные последствия

8 января 2024 12:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрел Новомосковска и Кривого Рога сегодня, 8 января, — что известно
Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Днепропетровской области сегодня, 8 января. В результате атаки пострадали города Новомосковск, Кривой Рог и район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и показал последствия ударов по населенным пунктам.

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По его словам, в этих городах люди проснулись сегодня от взрывов.

последствия обстрелов
Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
последствия обстрелов
Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Так выглядят населенные пункты Днепропетровской области. Люди там проснулись от взрывов. Это крушили все вокруг ракеты. На мирных их направил кровожадный сосед", — отметил Лысак.

последствия обстрелов
Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
последствия обстрелов
Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Также он сообщил, что сегодня утром, 8 января, украинские защитники уничтожили две российские ракеты. Они были сбиты в Днепровском и Павлоградском районах.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Атака на Днепропетровскую область 8 января — что известно

Сегодня утром, 8 января, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. В воздушных силах ВСУ сообщали, что враг запускал баллистику.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

По словам начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, армия РФ нанесла по меньшей мере девять ракетных ударов по Кривому Рогу. В результате атаки врага погибла 62-летняя женщина.

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